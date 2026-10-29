29/10/2026 08:51

【國際要聞】西班牙高速列車相撞增至68死，事故因訊號系統故障及人為指令錯誤導致

《經濟通通訊社29日專訊》西班牙兩列高速列車周三（28日）在托雷多附近發生相撞意外，造成至少68人死亡。連接馬德里與南部安達盧西亞地區的鐵路線事後暫停營運。



交通部長普恩特表示，這宗致命事故是由於列車調度員在訊號故障後發出的錯誤指令造成，並形容事故確實令人難以置信。



事發於當地時間10月28日上午9時前。報道指，當時電腦故障導致訊號系統故障，觸發區內所有列車被迫自動停車。馬德里控制中心接管後，在禁止行駛的情況下，卻批准國家鐵路公司Renfe的高速列車繼續行駛。



該輛載有397人的列車以時速約200公里的速度行駛約25公里後，從後撞上另一列私營鐵路公司Iryo的列車，該車載有147人。其中一架列車有至少2節車廂出軌，滑落旁邊斜坡。



中國駐西班牙大使館表示，涉事車輛上共有4名中國公民，健康狀況總體良好，據報有同行中國公民受輕傷。西班牙首相桑切斯對事故感到震驚並向受害者家屬致以深切慰問。



此外，馬德里大區醫生從周二開始舉行罷工行動，原計劃持續至周四，但因鐵路事故已暫停罷工行動。(rc)