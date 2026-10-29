29/10/2026 10:03

【外圍經濟】貝森特淡化AI融資泡沫及高債息憂慮，罕有稱加息「不一定是政策失誤」

《經濟通通訊社29日專訊》美國財政部長貝森特周三（28日）在訪問中回應了市場對多個核心風險點的擔憂。他在聯儲局宣布維持利率不變後傳遞明確訊號，指當前美國經濟與金融體系的主要壓力點均在可控範圍之內。



市場對AI基礎設施融資泡沫的擔憂持續升溫。貝森特表示，財政部對於AI融資情況保持密切監測，完全不認為相關融資風險是問題，並指新雲端運算公司在整體生態系統佔比有限，融資和交易仍持續落地。其言論被視為是淡化市場的擔憂情緒。



對於聯儲局貨幣政策，貝森特罕見表示未來若再度加息「不一定是政策失誤」，並重申對聯儲局主席沃什高度信任。



在美債孳息率問題上，他將高企的10年期國債孳息率部分歸因於聯儲局2024年大選前的降息決定，並暗示隨著伊朗衝突趨於平息及能源價格回落，通脹壓力有望緩解，借貸成本將隨之下降。



貝森特又提到，美國針對伊朗經濟的「經濟放逐行動」已取得顯著成效，內部估算伊朗經濟可能在一年內萎縮多達25%。



此外，他預計周四（29日）公布的美國第三季GDP數據將表現強勁，為其整體樂觀基調提供宏觀層面支撐，並進一步強化美國經濟基本面穩健的核心信息。(rc)