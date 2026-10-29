29/10/2026 10:49

【中東戰火】特朗普承認授意萬斯去信伊朗強硬派，惟否認是尋求重啟談判

《經濟通通訊社29日專訊》美國《華爾街日報》周三（28日）報道，副總統萬斯致信伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊，試圖重啟談判。總統特朗普隨後承認有授意萬斯發信，但否認指示重啟和平談判，強調只是為了向伊朗運送醫療物資以幫助病人，淡化此舉重要性。



《華爾街日報》引述知情人士報道，萬斯的信件未涉及和平方案具體細節，而是探討談判框架。報道指萬斯此舉旨在探尋美伊共識，藉此說服特朗普未來幾周不要下達對伊朗打擊命令。



雷扎伊曾長期擔任伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官，被視為伊朗強硬派代表，部分美國官員認為與其對話或帶來更好外交成果。



特朗普近日多番暗示會在中期選舉後對伊朗發動新一輪攻擊，美媒亦報道美軍已準備好大規模打擊。(rc)