29/10/2026 12:58

【美國議息】「新債王」岡拉克質疑為何不加息：聯儲局已落後於形勢

《經濟通通訊社29日專訊》DoubleLine創辦人，有「新債王」之稱的岡拉克周三（28日）公開質疑聯儲局按兵不動的合理性，直言不明白為何聯儲局在調高經濟評估後不進一步加息。



岡拉克指出，美國整體CPI通脹率正朝著4%水平邁進，大宗商品正處於牛市，且3.75厘至4厘的隔夜利率明顯低於約4.7厘的2年期美債孳息率，顯示聯儲局已落後於形勢。



岡拉克表示，除非油價明顯回落，否則聯儲局必須在12月加息。他又透露，其投資策略保持不變，組合中30%配置於股票，並偏好標普500等權重指數以避開人工智能潛在問題，30%配置債券，20%配置大宗商品，其餘20%保留為備用資金。



對於聯儲局主席沃什表示2027及2028年逐步減少議息頻率，加強聚焦長期貨幣政策戰略，岡拉克對此不意外，並支持將每年利率決策會議減至6次，認為一年開8次會議無必要，應給予更多時間讓經濟數據出爐並進行評估。(rc)