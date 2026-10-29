29/10/2026 11:43

【外圍經濟】日本央行周五公布議息結果料按兵不動，市場關注會否確認日本通脹達2%目標

《經濟通通訊社29日專訊》日本央行周五（30日）將公布議息結果。彭博經濟研究表示，其調查中所有日本央行觀察人士均預計該行本次將維持利率不變。市場亦很關注日本央行會否確認日本通脹水平已基本達到2%的目標。



通脹2%的水平是自2013年設定的目標，目前看來很有可能首次達到。若日本央行真的作出確認，將為之後進一步加息提供更有力支撐，因為日本目前的借貸成本依然處於相對低位，仍具有刺激經濟的作用。



彭博的調查顯示，83%受訪者預計會在12月加息，13%預計在明年1月。彭博經濟研究的基準情景是，日本央行將在今年12月、明年3月和7月再加息三次、每次加25個基點，目標利率升至2厘後結束本輪緊縮周期。



日圓兌美元最新報每美元兌157.74日圓。(rc)