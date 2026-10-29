29/10/2026 15:17

【ＡＩ】AI債務融資激增，華爾街信貸市場開始擔憂無法承受

《經濟通通訊社29日專訊》隨著華爾街為支撐人工智能（AI）熱潮的數據中心和晶片基礎設施提供資金，信貸市場進一步消化債務的能力正逼近上限。



AI基礎設施融資的債券和貸款孳息率飆升至兩位數，銀行家轉移風險的難度日益增加，馬斯克早前更警告數百家新雲端公司面臨倒閉風險。



城堡證券分析師Tucker Roberts指出，未來幾年尚需數萬億美元債務融資，而融資需求與資產管理機構願意承接的規模正日益脫節。



多位銀行家及資產管理人士亦承認融資變得困難，原因包括投資者擔憂合約中的取消權及退出條款，例如甲骨文早前發出不可抗力通知尋求推遲付款。此外，歐洲大型銀行及保險公司的風險敞口已接近上限，限制其釋放資本及承接新交易的能力。(rc)