29/10/2026 15:47

【ＡＩ】AI發現軟件漏洞速度遠超企業修復能力，網絡安全支出激增

《經濟通通訊社29日專訊》人工智能正在改變網絡安全產業的供需格局。隨著AI模型快速辨識出軟件漏洞，企業安全團隊面臨的修復工作量急劇增加，迫使銀行、能源公司和科技企業擴大網絡安全預算。



與此同時，企業對AI安全工具的需求快速增長，推動Palo Alto Networks等網絡安全廠商的營收明顯加速。



網絡安全產業目前面臨的主要挑戰，是AI發現軟件漏洞的速度遠超企業修復能力。Palo Alto Networks首席產品與技術長克拉里奇表示，Anthropic今年5月向12家企業開放Mythos模型，僅一個月後，Mythos就在這些企業發現超過3.7萬個新漏洞。



研究機構Epoch AI數據亦顯示，今年8月和9月報告的高風險軟件漏洞數量，已超過2025年全年的總和，大幅增加企業安全團隊負擔。



面對持續增加的風險，大型企業正在加快投入。美國銀行計劃招聘1000名合約工利用AI工具修復漏洞，高盛亦大規模使用相關AI模型檢查內部軟件。能源產業與其他企業同樣提高安全預算及招募專業人員。(rc)