29/10/2026 16:05

【ＡＩ】科技股財報遜預期加劇AI回報疑慮，分析：市場期望極高，僅符預期不足夠

《經濟通通訊社29日專訊》由於市場對兩家科技巨企的財報失望，再次引發市場對巨額人工智能(AI)支出能否帶來足夠回報的疑慮。



Alphabet此前公布的營收和利潤令人失望，谷歌即使已向AI領域投入數千億美元，但仍被競爭對手蠶食市場佔有率，加劇市場擔憂。三星電子的晶片利潤不及預期，而且延後公布股東回報具體計劃，也令投資者失望。



亞馬遜在美國時間周四（29日）將出爐的財報，以及下周蘋果公司的成績單，都將進一步考驗市場情緒。



野村證券策略師秋山涉表示：「市場的期望值已經極高，因此僅僅達到預期是不夠的。除非企業展現的盈利增長能超越已然很高的預期，否則業績出爐之際，股價就可能下跌。」(rc)