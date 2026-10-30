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30/10/2026 17:05
歐元兌美元報1.1196，歐洲央行行長拉加德請辭提前於明年2月初離任
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.706
|102.037
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最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.26/30
|157.42/46
|157.69/73
|歐元/美元
|1.1194/98
|1.1194/98
|1.1179/83
|英鎊/美元
|1.3414/18
|1.3407/11
|1.3376/38
|美元/瑞郎
|0.8215/19
|0.8212/16
|0.8241/45
|美元/加元
|1.3962/66
|1.3961/65
|1.3990/94
|澳元/美元
|0.7029/33
|0.7019/23
|0.7027/31
|紐元/美元
|0.5645/49
|0.5640/44
|0.5632/36
|美元/人民幣
|6.6536/40
|6.6562/66
|6.6610/14
|美元/港元
|7.8455/59
|7.8450/54
|7.8459/63
*上述報價只供參考用