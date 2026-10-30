30/10/2026 08:27
【外圍經濟】Alphabet績後股價一度挫近14%，收市跌12.64%
《經濟通通訊社30日專訊》谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)公布第三季業績後股價受壓，一度跌近14%，市值一度蒸發近5500億美元，收市跌12.64%。這反映市場憂慮核心廣告業務增長放緩，以及人工智能投資開支急增。
Alphabet第三季營收按年增長25%至1275.77億美元，略低於市場預期的1282億美元；每股盈利2.12美元，低於分析師預期約3.01美元。期內淨利潤按年由349.79億美元降至261.7億美元，主要受股權投資錄得約86.6億美元虧損拖累。
現金流方面，Alphabet自由現金流轉為負90.7億美元，遠遜市場預期，反映AI研發及數據中心擴建帶來沉重資金壓力。(yc)
Alphabet第三季營收按年增長25%至1275.77億美元，略低於市場預期的1282億美元；每股盈利2.12美元，低於分析師預期約3.01美元。期內淨利潤按年由349.79億美元降至261.7億美元，主要受股權投資錄得約86.6億美元虧損拖累。
現金流方面，Alphabet自由現金流轉為負90.7億美元，遠遜市場預期，反映AI研發及數據中心擴建帶來沉重資金壓力。(yc)