30/10/2026 08:45

【比特幣】幣安疑遭黑客攻擊，逾25億美元資產凍結，幣安：暫未確認客戶資金受影響

《經濟通通訊社30日專訊》全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）周四（29日）表示遭遇疑似黑客攻擊，凍結了逾25億美元的資產，並引發數位代幣價格大幅下挫。幣安表示，尚未確認客戶資金受到任何影響。



密切關注加密市場的分析師和交易員估計，事件中被盜資金在17億至57億美元之間，可能是史上最大宗加密貨幣黑客攻擊事件。



幣安表示，目前已凍結25.4億美元的資產，隨著其團隊與執法部門、發行方、區塊鏈情報公司及產業夥伴的密切合作，凍結金額可能增加。



幣安發言人表示：「我們已獲悉有關潛在安全問題的報告，目前正積極調查。現階段尚未確認用戶資金受影響。」



幣安聯合創始人趙長鵬表示，該交易所可能遭到黑客攻擊，但預計所有用戶資金可獲全額賠償。趙長鵬目前不再負責該公司的日常運營，但仍是公司最大股東。



受事件影響，比特幣價格一度暴跌3.7%，跌破7.9萬美元，創9月以來的最低水平，其他加密貨幣也遭拋售。（yc）