30/10/2026 09:10

【外圍經濟】英特爾第四季營收指引遜預期，盤後挫逾15%

《經濟通通訊社30日專訊》英特爾(US.INTC)公布第三季業績，惟第四季營收及盈利指引均遜市場預期，加上個人電腦需求疲弱及供應鏈受阻，拖累股價盤後下跌逾15%。



英特爾預計，第四季營收介乎150億至160億美元，低於市場預期約173億美元；非GAAP每股盈利料為25美仙，亦低於分析師預期約43至45美仙。



截至9月26日止第三季，營收按年升21%至165.1億美元，非GAAP每股盈利52美仙，高於市場預期。數據中心及人工智能部門營收按年大增78%至73億美元，但客戶端運算部門營收跌5%至81億美元。



行政總裁陳立武指出，PC市場疲弱及記憶體等零部件價格上升，預料相關壓力至少持續至2027年上半年。此外，以色列廠房早前事故導致停產，預計第四季營收減少約3億美元，並拖累毛利率約2個百分點。(kk)