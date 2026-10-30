30/10/2026 09:24

【外圍經濟】歐央行行長拉加德將提早9個月卸任，明年2月7日離任

《經濟通通訊社30日專訊》歐洲央行行長拉加德將於2027年2月7日卸任，較原定任期屆滿時間提早約9個月。



歐洲央行周四(29日)發表聲明指，拉加德已通知央行管理委員會及歐洲理事會主席科斯塔，確認離任日期。她原定任期至2027年10月底結束，央行管理委員會對其工作表示衷心感謝。



歐洲理事會將按照《歐盟運作條約》第283條所訂程序，任命新一任行長。科斯塔表示，繼任人選任命程序將即時展開，以確保央行領導層順利交接。



市場關注，歐盟領袖能否在2027年法國總統大選前敲定新行長人選。前荷蘭央行行長諾特及前西班牙央行行長埃爾南德斯德科斯被視為潛在接班人。(yc)