30/10/2026 12:41

【中期選舉】中期選舉分析．美債篇：共和黨若守住兩院，恐加劇美債拋售

《經濟通通訊社30日專訊》隨著美國中期選舉臨近，不同選舉結果對美債走向構成關鍵影響。彭博Markets Pulse最新調查發現，逾半數受訪者認為民主黨拿下兩院是最可能推動美國國債上漲的選舉結果。



巴克萊的Anshul Pradhan等策略師則認為，倘若共和黨意外守住兩院，各期限美國國債可能遭到進一步拋售，主要原因是投資者可能預期經濟增長加快、通脹上升和預算赤字擴大。



豐業財富管理指出，若出現「分裂國會」，通過擴大赤字來刺激經濟的可能性或降低，從而支撐國債。如共和黨同時控制行政和立法分支，則令債券孳息率維持高位。



富國證券策略師Erik Nelson、Angelo Manolatos和Francis Brown指出，最可能出現的兩種結果，即民主黨橫掃兩院，以及民主黨控制眾議院而共和黨控制參議院，都會帶來一定程度小幅負面財政衝擊，若民主黨拿下兩院可能利空AI主題交易，從而提振美國國債、打壓美元。(rc)