30/10/2026 16:35

《本港經濟》九月份新申請貸款個案較按月減少10.5%至7560宗

《經濟通通訊社30日專訊》香港金融管理局公布2026年9月份的住宅按揭統計調查結果。



9月份新申請貸款個案較八月份按月減少10.5%，至7560宗。



9月份新批出的按揭貸款額較八月份減少1.1%，至318億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少6.8%，至85億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少5.7%，至144億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加14.6%，至89億港元。



9月份新取用按揭貸款額較八月份減少22.8%，至253億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的57%下降至9月份的52.7%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由8月份的1.9%下降至9月份的1.3%。



9月份未償還按揭貸款總額按月增加0.2%，至19803億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.11%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)