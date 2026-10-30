30/10/2026 16:44

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2026年9月認可機構存款總額升0.4%，港元存款跌1.1%

▷ 外幣存款升1.6%，人民幣存款增2.6%至11299億元

▷ 9月貸款總額升0.7%，港元貸存比率升至70.3%

《經濟通通訊社30日專訊》香港金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年9月份上升0.4%，其中港元存款下跌1.1%，外幣存款則上升1.6%，主要反映企業資金流動。由年初截至9月底計，存款總額及港元存款分別上升7.7%及7.3%。香港人民幣存款在9月份上升2.6%，於9月底為11299億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於9月份為12896億元人民幣，而8月份為11038億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。9月份貸款與墊款總額上升0.7%，由年初截至9月底計上升7.7%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及在香港境外使用的貸款在9月份分別上升0.7%及0.6%。由於港元貸款上升而港元存款下跌，港元貸存比率由8月底的69.3%，上升至9月底的70.3%。在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季上升3.0%後，在2026年第三季按季上升0.8%。按經濟用途分析，貿易融資上升，而對建造業、物業發展與投資的貸款則下跌。9月份港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.8%，與去年同期比較均上升7.5%。9月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.6%，與去年同期比較則上升4.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於9月份均上升0.4%，與去年同期比較，M2及M3分別上升10.1%及10.0%。(ul)