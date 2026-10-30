30/10/2026 16:05

【外圍經濟】SpaceX融資需求降低，韓國中部電力放棄入股電站，轉向營運維護

《經濟通通訊社30日專訊》韓國中部電力正積極尋求參與由馬斯克主導的SpaceX AI美國綜合電站營運維護（O&M）計劃，放棄直接進行股權投資。



韓國國會及發電業消息指出，中部電力已調整原定方案，決定放棄直接進行股權投資，改為以無股權投入的純營運維護服務商身份加入該項目，藉此開拓電力基礎設施市場。



中部電力解釋，該計劃最初規劃是結合營運維護與股權投資，但在馬斯克完成企業合併後，xAI對外來融資的需求顯著下降，因此公司評估後決定撤回投資意向，將戰略重心全方位轉向主攻電站營運維護服務。



隨著全球科技巨企對AI數據中心的龐大電力需求激增，發電與基建商正積極尋求商機。中部電力透露，除了聚焦美國的SpaceX AI項目外，目前亦正在評估參與美國、中東等多個可配套韓國本土設備的燃氣發電計劃，進一步拓展海外電力市場版圖。(rc)