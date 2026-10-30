30/10/2026 14:55

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本央行維持政策利率1.25%不變

▷ 許長泰預測2026年12月及2027年3月各加息25基點至1.75%

▷ 美元/日元走勢受美國貨幣政策主導

《經濟通通訊社30日專訊》摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰表示，日本央行(BoJ)維持政策利率不變於1.25%。自上次會議以來公布的數據幾乎沒有理由支持連續加息。因此，日本央行可能正在爭取更多時間評估九月加息的影響，然後才承諾進一步緊縮。由於其經濟和通脹展望基本未變，該行的基準情景是：在2026年12月和2027年3月大約每季度加息25個基點，使政策利率升至1.75%。他指出，然而，在2027年3月之後，該行預計日本央行將不再遵循可預測的季度加息節奏，而是逐次會議評估利率決策。除非中東局勢進一步惡化，否則隨著基數效應開始發揮作用，今年通脹加速的主要帶動因素應從2027年4月起減弱。同時，隨著政策利率接近被視為中性的水平、金融環境變得不那麼寬鬆，先前加息對經濟和通脹的滯後效應將值得更密切審視。他提及，隨著能源價格的基數效應和貨幣緊縮的滯後效應開始顯現，日本央行此後可能將利率穩定在接近其估計中性區間中點的水平，約為1.75%。儘管如此，如果中東緊張局勢風險或日元持續疲軟的風險再次出現，不能排除進一步加息。他表示，總體而言，維持利率不變的決定、對基礎通脹的上調評估以及對2027財年通脹預測的小幅上修，大體上都在預期之中。由於沒有實質性的鷹派或鴿派意外，該行預計此次會議對日本利率和美元/日元的影響有限。美元/日元可能仍主要受美國貨幣政策和利率動向驅動，而非日本特定因素。(bn)