30/10/2026 11:35
《港元利率》港元拆息普遍回落，一個月拆息報2.71厘，三個月拆息報3.21厘
《經濟通通訊社30日專訊》港元拆息普遍回落，而與樓按相關的一個月拆息報2.70923厘，跌0.571基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.21256厘，跌0.143基點。
隔夜息報2.77464厘，升27.464基點；一周拆息跌0.809基點，報2.66923厘，兩周則跌3.369基點，報2.65381厘。長息方面，六個月拆息跌1.637基點，報3.45732厘，一年期則跌1.566基點，報3.94095厘。
港元匯價今日在7.8460-7.8434之間上落，最新報7.8455。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.77464厘，升27.464基點；一周拆息跌0.809基點，報2.66923厘，兩周則跌3.369基點，報2.65381厘。長息方面，六個月拆息跌1.637基點，報3.45732厘，一年期則跌1.566基點，報3.94095厘。
港元匯價今日在7.8460-7.8434之間上落，最新報7.8455。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.77464
|+27.464
|一周
|2.66923
|-0.809
|兩周
|2.65381
|-3.369
|一個月
|2.70923
|-0.571
|兩個月
|2.94262
|+2.655
|三個月
|3.21256
|-0.143
|六個月
|3.45732
|-1.637
|一年
|3.94095
|-1.566
資料來源：香港銀行公會