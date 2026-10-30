30/10/2026 10:00

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 聯儲局10月會議維持利率不變

▷ 兩名理事投反對票主張加息

▷ 聲明上調經濟增長評估至「強勁」

《環富通基金頻道30日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，一如市場預期，聯儲局在10月會議上維持政策利率不變。惟決定並非一致通過，理事哈馬克(Beth Hammack)及庫克(Lisa Cook)均投反對票，主張加息。考慮到庫克面對的政治壓力，二人的反對票充分展現聯儲局的獨立性。會後聲明將經濟增長評估上調至「強勁」，很可能是為即將公布的第三季度GDP數據作準備。儘管如此，更新後的聲明指出，局方仍需更多資訊以確定下一步行動，此舉有助緩減上調經濟增長評估所帶來的鷹派訊號。在記者會上，聯儲局主席沃什重申其經濟向好的觀點，並再次展現其運作模式：聚焦策略取向及不對每項數據均作出即時反應。此舉與他公布2027年會議時間表的做法一致：八次定期會議中，一次將純粹用於討論政策策略，不作出政策決定或發表聲明；2028年將有兩次會議專門討論策略，其餘六次則處理政策決定。此安排與各工作小組於年底前完成工作的時間表相配合。至於短期政策操作，他表示金融狀況並不緊絀，惟承認較上次會議時有所收緊，有助當局應對通脹的工作。他亦談及AI投資，似乎對此類投資不受較高利率影響的觀點表示懷疑。*聯儲局正放慢決策步伐，聚焦策略做法將制度化*整體而言，聯儲局正放慢決策步伐，並重新聚焦策略，此做法日後將進一步制度化。然而，短期而言，儘管通脹仍然過高，今次FOMC會議的鷹派立場有所削弱。通脹預期維持穩定，讓聯儲局官員得以採取觀望態度，但這亦令人質疑他們對「強勁」增長論述有多認同。此觀點限制了基於周期性因素加息的理據，令討論重心重回貨幣政策應如何重新調整，以應對頑固通脹及高能源價格。DWS樂見聯儲局主席沃什從理念上挑戰既有貨幣政策，但將特別關注副主席傑斐遜(Philip Jefferson)及紐約聯儲銀行行長威廉姆斯(John Williams)的評論，因為他們的言論實際上已預先反映結果。歸根究柢，這支持DWS的觀點：聯儲局主席的一票只是眾多表決票之一，他亦正兌現不提供前瞻指引的承諾。(wa)