30/10/2026 11:09

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指聯儲局緩慢加息策略存在風險

▷ 聯儲局未解釋10月會議不加息原因

▷ 聯儲局主席沃什重申致力2%通脹目標

《環富通基金頻道30日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)首席美國經濟學家Blerina Uruci指，聯儲局最新議息會議聲明略偏鷹派，將經濟增長的描述由「穩健」(solid)變為「強勁」(strong)。此外，相較於地區聯儲銀行行長，由聯儲局理事提出偏向「鷹派」的反對意見，釋放的緊縮政策訊號略為更強。在議息後的記者會上，聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)一如預期未有就未來利率走向提供前瞻指引。他亦重申，通脹仍未回落至目標水平，並再次表明致力將通脹降至2%的目標。然而，考慮到部分通脹指標升幅加快，加上通脹仍面臨上行風險，聯儲局未有充分解釋為何在10月會議上選擇不加息。*美國經濟仍具韌性，部分通脹上行風險開始反映*從本周議息會議來看，聯儲局似乎在收緊貨幣政策方面行動過於緩慢。目前市場預期，短期內聯儲局約每隔一次議息會議便會加息一次，但對未來兩次加息以後的政策走向則缺乏明確判斷。鑑於美國經濟仍具韌性，通脹壓力亦正在升溫，這種緩慢加息的策略存在風險。自美伊戰爭爆發以來，部分通脹上行風險已開始在經濟數據中反映出來。若企業決定大幅調整產品及服務價格，聯儲局目前的加息策略，可能導致其貨幣政策在2027年第一季嚴重落後於通脹形勢。屆時，聯儲局或需要急起直追，以更快步伐收緊金融環境，而若當局早前已因應通脹上行風險採取更強硬的政策立場，便可能毋須如此急進。綜合9月份的經濟活動及通脹數據，Blerina Uruci對聯儲局貨幣政策的看法仍較市場預期偏向「鷹派」。她認為，若近期短期利率回落，將意味著聯儲局在2027年需要採取更大幅度的緊縮措施。(wa)