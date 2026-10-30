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《投資特寫－潘恩美》全球經濟轉向實體投資，實物資產迎來新機遇

《投資特寫》過去二十年，全球投資市場主要由數碼化及輕資產企業主導，資金持續流向軟件、雲端運算等科技領域。然而，隨著人工智能(AI)、能源安全、電氣化及國防開支等結構性趨勢加速發展，全球經濟正逐步轉向更重視實體資源及基建投資的新階段，為實物資產帶來長線投資機遇。



AI雖然屬於數碼科技，但其發展需要龐大的實體基建支持。數據中心建設涉及土地、電力、輸電網絡、冷卻系統及工業設備等大量資本投入。隨著科技企業持續擴大AI相關投資，需求正由科技行業延伸至能源、工業及原材料等領域，推動新一輪資本開支周期。



與此同時，全球經濟正經歷結構性轉變。環球金融危機後，低利率及全球化環境有利輕資產企業發展，傳統資源及基建行業則長期投資不足。如今，各國政府更加重視供應鏈安全、能源自給自足及工業生產能力，財政及行業政策的重要性日益提升。然而，實體資源供應難以迅速擴張，當多項需求同時增長，供應限制將進一步突顯相關資產的投資價值。



能源安全亦成為重要投資主題。俄烏戰爭及中東局勢持續緊張，突顯全球能源供應的脆弱性，促使各國增加傳統能源、可再生能源及電網基建投資。部分國家亦重新評估核電的角色，為鈾及相關基建創造潛在需求。傳統能源與能源轉型並非互不能共存，兩者均需要持續資本投入，以提升能源供應的安全性及韌性。



在商品市場中，銅尤其值得關注。電氣化、數據中心、電網擴建及國防開支均增加市場對銅的需求，但新礦場開發需時，加上多年投資不足，供應增長可能難以追上需求。黃金則受惠於財政壓力增加、地緣政治分化，以及央行和投資者對資產多元化的需求，長期投資吸引力有望持續。



展望未來，AI基建、能源安全及行業政策將持續推動實體經濟投資。在供應相對緊張的背景下，能源、工業金屬、黃金及基建等實物資產有望受惠。投資者仍須留意不同資產的估值及風險，透過審慎選擇及多元化配置，把握全球經濟結構性轉變帶來的長期機遇。《富達國際香港及中國離岸分銷業務總監 潘恩美》



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