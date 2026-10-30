30/10/2026 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升9點子，三連升報6.7138，續創近三年九個月高
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7138，較上個交易日升9點子，三連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱590點，上個交易日報6.7147。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7138
|-9.00
|1歐元/人民幣
|7.4792
|+222.00
|100日圓/人民幣
|4.2419
|-34.00
|1港元/人民幣
|0.8559
|-0.20
|1英鎊/人民幣
|8.9476
|+375.00
|1澳元/人民幣
|4.6950
|-212.00
|1紐元/人民幣
|3.7624
|+15.00
|1新加坡/人民幣
|5.2259
|+40.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1255
|+456.00
|1加元/人民幣
|4.7777
|-8.00
|1人民幣/林吉特
|0.6061
|-24.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.1820
|+1162.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4840
|+16.00
|1人民幣/韓元
|200.7400
|+17.00