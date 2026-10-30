30/10/2026 11:05

【ＡＩ】人民日報：警惕「中國AI跑偏論」，中國AI前景光明

《經濟通通訊社30日專訊》《人民日報》發表時評稱，關於中美人工智能(AI)發展，近期網上流傳一組對比：中國55%Token（詞元）消耗流向AI短劇與視頻生成，美國58%消耗在編程、研發、企業自動化，並據此下結論--中國再次把「火藥」做成了「煙花」，「AI發展跑偏了」。



評論稱，中國AI發展始終錨定國家戰略需求和人民美好生活需要，將好鋼用在刀刃上，所謂「跑偏論」本身就跑偏了。打開視野，中國依託超大規模市場、完整產業體系，讓AI走進工廠、農田、醫療、文旅等生產生活場景。這種突出應用導向的發展模式，體現「讓人工智能賦能千行百業」。這正是中國優勢所在，也是孕育顛覆性創新的土壤。既強化硬核底座支撐，也激活龐大應用市場，兩者齊頭並進。



當然，中國AI發展也面臨挑戰，但始終在發力攻堅基礎科學和核心技術，攻克高端芯片等領域的難題，從未「跑偏」。AI競爭是場馬拉松，看待AI也得有長期主義眼光，無需崇洋媚外、妄自菲薄。堅定自信，統籌底層技術突破與應用場景創新，中國AI前景光明。(jq)