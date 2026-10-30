30/10/2026 11:52

【ＡＩ】清華大學聯合無問芯穹、智元提出機器人群體學習範式

《經濟通通訊社30日專訊》近日，清華大學、無問芯穹與智元聯合提出群體經驗學習(Collective Experience Learning，CEL)新範式，並在96台真實機器人組成的集群中完成規模化驗證。該方法通過共享機器人執行任務時積累的經驗，減少對人類示範和人工糾錯的依賴，探索具身智能持續學習的新路徑。



據了解，傳統機器人訓練主要依靠人類操作示範或人工糾錯，隨著機器人部署規模擴大，人工數據採集和訓練成本也隨之增加。CEL則嘗試讓機器人從其他機器人的成功經驗中學習，通過群體經驗積累和策略優化，提升任務執行能力。



在實際測試中，研究團隊設置了插花、疊衣服、手機充電、凳子組裝和手機包裝五項任務。兩台未參與訓練的機器人累計完成600次測試，其中585次成功，總體成功率達到97.5%。研究團隊表示，五項任務的成功率均超過6名人類操作員的平均水平。(jq)