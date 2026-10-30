30/10/2026 14:02

【ＡＩ】海南算力與騰訊雲簽署協議，圍繞大模型Token服務等方向合作

《經濟通通訊社30日專訊》據內媒報道，海南省算力科技有限公司今日與騰訊雲正式簽署戰略合作協議。雙方將圍繞算力基礎設施、大模型Token服務及AI辦公應用等方向開展深度合作，共同打造面向海南政企市場的「AI+算力」一體化解決方案。



其中，在Token合作層面，雙方將圍繞人工智能大模型服務開展Token（模型調用計量單位）相關的商務合作，共同探索Token出海、跨境算力輸出等創新業態的商業化路徑。



在算力合作層面，騰訊雲將為海南算力及其服務的客戶提供涵蓋高性能計算、智能算力、存儲及網絡在內的算力資源與配套服務，以穩定、彈性的算力供給支撐省級人工智能公共服務平台的大規模訓練與推理需求。(jq)