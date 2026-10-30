30/10/2026 09:42

【聚焦人幣】人民幣中間價續創近三年九個月高，即期開市升21點子報6.6600

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7138，較上個交易日升9點子，三連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱590點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開21點子，報6.6600，上個交易日即期匯率收盤報6.6621。



隔夜歐洲央行維持利率不變，但美國雲廠商業績不佳，美股和美債收益率承壓，美元指數亦小幅下跌，不過美國的相關通脹數據支持美聯儲12月加息的預期，美元調整空間或受限；人民幣受益於結匯需求，短期有望延續偏升走勢。



市場人士稱，亞太AI相關股票大跌引發的避險需求快速上升，美債收益率和美元指數均承壓下行，人民幣中間價則延續偏升，這有利於人民幣即期擴大升勢。(jq)