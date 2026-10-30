30/10/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升64點子，連升13日報6.6557，續創近四年五個月高，全月升0.75%

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6557，較上個交易日4時30分收盤價升64點子，連升十三日，續創2022年6月6日以來近四年五個月新高，全日在6.6553至6.6607之間波動。全月計，在岸人民幣升值0.75%。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升45點子，報6.6519。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7138，較上個交易日升9點子，三連升，續創2023年2月2日以來近三年九個月新高，較市場預測偏弱590點。



市場人士表示，市場對AI的疑慮拖累科技股大跌，避險情緒壓低美債收益率和美元指數，疊加國內偏結匯狀況，共同助力人民幣即期反彈。



市場人士並指出，美債收益率回落明顯，中美利差倒掛程度進一步緩解，美元/人民幣一年期掉期升破-1930點附近，創9月11日以來新高；不過12月美聯儲仍可能加息，若市場焦點重回通脹，則長端掉期仍可能承壓。(jq)