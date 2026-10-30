30/10/2026 10:04

【ＡＩ】美政府查Megaspeed公司高管疑有涉華活動，黃仁勳：與該高管正常往來

《經濟通通訊社30日專訊》美國《紐約時報》稱新加坡公司Megaspeed International一名叫Huang Le的高管因涉華活動而接受調查後，英偉達行政總裁黃仁勳表示，英偉達與Megaspeed International「往來正常，並無異常」。



黃仁勳周四（29日）受訪時表示，英偉達與Megaspeed高管的關係符合規定，公司已經進行核查，以確保Megaspeed沒有非法將英偉達的人工智能(AI)處理器運往中國。他表示，自己與Huang Le的互動，比起與其他中國客戶及企業高管的互動沒有什麼不同，Huang Le已不在Megaspeed任職。



黃仁勳說：「我們研究了他們所有GPU的部署情況，每一顆都清點過，我認為美國政府也做了同樣的事情。」



此前《紐約時報》稱，美國政府因Megaspeed高管Huang Le的涉華活動而正在調查。Huang Le此前曾在社交平台照片中與黃仁勳同框。報道聲稱，她可能曾意圖規避晶片出口管制。



美國參議員Elizabeth Warren則表示，「黃仁勳和英偉達董事會有責任向國會作出解釋」，又稱需要通過法案，阻止美國先進技術流向中國。(rc)(zz)