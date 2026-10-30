30/10/2026 10:18

【ＡＩ】Alphabet債務風險指標上升，財報使AI舉債擔憂再起

《經濟通通訊社30日專訊》Alphabet股價周四（29日）暴跌之際，其債務違約保護成本上升。此前該公司業績令人失望，加劇市場對其舉債支持的巨額人工智能（AI）支出可能無法獲得回報的擔憂。



根據ICE Data Services，該公司五年期信用違約交換（CDS）報價一度上升5.3個基點，至每年84個基點，為9月21日以來最大升幅。CDS會隨投資者擔憂加劇而上升。此外，Meta和博通等企業的CDS也出現上升。



標普全球市場財智固定收益定價執行董事Gavan Nolan表示，如果AI投資取得回報，股票投資者可能獲得巨額收益，但如果局面惡化，債券持有人則要承擔損失。他稱，債券投資者正高度關注資本支出，以及AI業務收入何時能夠帶來正向自由現金流。(rc)