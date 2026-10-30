30/10/2026 10:43

【中東戰火】美軍中央司令部司令親向特朗普匯報軍事選項，伊朗接獲萬斯信件未回應

《經濟通通訊社30日專訊》美國傳媒報道，美軍中央司令部司令庫珀周四（29日）罕有親自前往白宮，向總統特朗普匯報針對伊朗的軍事選項，顯示美方或進一步接近採取重大軍事行動。



討論議題包括海上封鎖及協助運油輪通過霍爾木茲海峽等，報道指，副總統萬斯、國防部長赫格塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩、財長貝森特等亦有出席會議。



此前有消息指，華府已知會海灣阿拉伯國家提前準備，指中期選舉後將向伊朗發動一場短促而高強度的軍事行動。



對於萬斯致信伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊，試圖重啟談判，伊朗傳媒證實德黑蘭已收到萬斯信件，尚未作出正式回應。伊朗重申，美國必須滿足伊朗提出的七項條件，否則無法推進談判，並強調威迫利誘不會湊效。



國際油價近日因中東局勢緊張而向上。布蘭特期油現報每桶112.41美元，升1.61%。紐約期油現報每桶103.56美元，升1.56%。(rc)