30/10/2026 14:30

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▷ 拉加德稱無法保持中立，卸任後尋求發言自由

▷ 離職時機臨近法國大選，引發法德政界爭議

《經濟通通訊社30日專訊》歐洲央行行長拉加德周四（29日）無預警宣布，將於2027年2月7日提前卸任，比原定於2027年10月底結束的任期提早約九個月。拉加德坦言，自己愈來愈難以對國際事務保持沉默，直言「無法繼續保持中立」，希望卸任後能擺脫職位限制，就貨幣政策以外的國際事務有更大發言自由。拉加德明年提前離職之時正值法國總統大選臨近，引起歐洲政壇爭議。法國國民聯盟批評，這是對法治原則的蔑視與侮辱，並憂慮法國大選前的領導層換人，會直接牽動歐洲央行的政策走向。儘管拉加德未承認辭職與選舉有關，分析認為其人事安排已無可避免地與法國政治局勢交織在一起。德國政界亦有聲音質疑，在通脹高企與債券市場緊張之際，將向外界釋放錯誤訊號，可能損害公眾對歐洲央行政治獨立性的信任。在宏觀經濟層面，歐洲央行正面臨通脹與債務的雙重夾擊。受能源物價上漲影響，歐元區通脹率回升至3.8%，高於2%目標水平。另一方面，法國政治動盪與財政憂慮持續加劇，導致其國債孳息率飆升至約25年來的高位。這令歐洲央行陷入兩難：若繼續提高利率以壓抑通脹，將進一步推高高債務國家的融資成本；但若過早放鬆貨幣政策，又可能令通脹持續。隨著拉加德即將離任，荷蘭央行前行長諾特（Klaas Knot）及西班牙央行前行長埃爾南德斯·德科斯（Pablo Hernández de Cos）均被視為潛在繼任人選。(rc)