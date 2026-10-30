30/10/2026 16:20

【ＡＩ】馬斯克：人工智能將帶來超級富足，為未來儲錢毫無意義

《經濟通通訊社30日專訊》美國富豪馬斯克周四（29日）在社交平台X上發文表示：「隨著人工智能(AI)帶來物質極大豐富的時代到來，為遙遠的未來儲錢毫無意義。」是他再次重申此預言。



他回覆一名網友時表示，長期儲蓄已經無意義，因為存下來的錢財終將變得毫無價值。該網友也稱，自己不再為理財操作焦慮。



他預測，隨著機器人技術和太空旅行的進步，人類將邁向「多行星經濟」時代，屆時金錢將變得毫無意義，傳統貨幣也不再重要。



馬斯克過往也曾發表過類似言論，預期未來AI、能源和機械人技術領域的進步將大幅提升生產力，帶來充裕的資源，人類不必為未來幾十年的生活儲蓄。(rc)