30/10/2026 13:50

【外圍經濟】分析：12月議息會議是日本央行下次加息合理時機

《經濟通通訊社30日專訊》明治安田綜合研究所高級經濟學家前田和孝表示，12月議息會議是日本央行下次加息的合理時機。



他稱，展望報告表明，隨著日本央行對人工智能（AI）相關需求帶動的出口和資本支出持更為樂觀的態度，其政策重心已進一步轉向通脹與經濟活動面臨的上行風險。儘管其通脹預測總體上仍與2%的目標保持一致，但日本央行似乎意識到通脹可能超調的可能性。



他認為日本央行可能不再堅持先前假設的每半年升息一次的節奏，而是正在考慮每三個月加息一次，令12月的議息會議成為下一次加息的合理時機。



日本央行公布維持利率不變後，日圓一度上漲0.4%至每美元兌157.12日圓，隨後略微回吐漲幅。日本國債期貨維持漲勢，股市則保持跌勢。(rc)