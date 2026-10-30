30/10/2026 15:00

【ＡＩ】AI疑慮加上幣安黑客風波，美國國債買盤升溫

《經濟通通訊社30日專訊》美國科技股遭拋售，促使投資者轉向美國國債避險，美債漲勢周五（30日）在亞洲盤中加速。



美國國債孳息率曲線全線下跌至少2個基點，延續了紐約交易時段的跌勢。澳洲、日本和新西蘭國債亦下跌，各自的基準10年期國債孳息率下跌約5個基點。



分析指，Alphabet等科技巨企的財報令人失望，加劇人們對AI交易的疑慮，避險情緒隨之升溫。與此同時，全球最大的加密貨幣交易所幣安疑似遭到黑客攻擊，進一步刺激市場避險情緒。基準美國國債孳息率在10月已下跌近40個基點，料將創下自2月以來的首次單月跌幅。



過去一個月，市場對AI相關股票的投資情緒轉差，一直是推動美國國債上漲的主要因素。聯儲局主席沃什表示，未來利率決策將取決於即將公布的經濟數據，也為短期美債提供支撐。



彭博一項追蹤美債回報的指數10月已上漲2%，勢將創下2025年2月以來最大單月漲幅。(rc)