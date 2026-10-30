30/10/2026 15:55

【風雲人物】巴菲特卸任前曾擲百億美元押注，Alphabet財報失望，巴郡持貨恐變「蟹貨」

《經濟通通訊社30日專訊》Alphabet周三（28日）公布令人失望的第3季財報，受此拖累，Alphabet周四（29日）股價急挫12.64%。外媒《巴倫周刊》報道，「股神」巴菲特卸任前在巴郡最後一宗大型投資，便是押注Alphabet，巴郡持貨如今恐變「蟹貨」。



報道指，巴郡早前透過Alphabet在6月上旬公布的850億美元股權融資計劃參與出資，上半年以每股約350美元的價格，增持價值100億美元的Alphabet股權。



巴菲特在今年7月的訪問中曾表示，增持Alphabet股票是出自其個人決定。這筆千億級別的押注，成為他交棒前的最後一筆標誌性投資。



以Alphabet目前的盤後股價計算，巴郡的持股總值已回落至約300億美元，較6月高峰時的370億美元顯著縮水。雖然巴郡自2020年代初期起不再公開前15大持股的確切成本，外界難以準確計算這筆新投資的實際虧損金額，但隨著Alphabet財報失利與股價滑落，這筆巴菲特卸任前的最後大手筆投資備受市場關注。(rc)