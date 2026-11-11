24,383.41
-173.63
(-0.71%)
4,042.56
-16.55
(-0.408%)
11,210.68
-30.86
(-0.275%)
73,632.9400
-163.1200
(-0.221%)
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11/11/2026 09:06
美匯指數報102.242，美國10月CPI按月升幅放緩至0.4%仍略高於預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|102.242
|102.217
|0.025
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.82/86
|158.74/78
|158.73/77
|歐元/美元
|1.1164/68
|1.1166/70
|1.1165/69
|英鎊/美元
|1.3348/52
|1.3346/50
|1.3342/46
|美元/瑞郎
|0.8254/58
|0.8251/55
|0.8251/55
|美元/加元
|1.4188/92
|1.4187/91
|1.4189/93
|澳元/美元
|0.6871/75
|0.6866/70
|0.6865/69
|紐元/美元
|0.5604/08
|0.5605/09
|0.5603/07
|美元/人民幣
|6.6743/47
|6.6740/44
|6.6732/36
|美元/港元
|7.8452/56
|7.8452/56
|7.8453/57
上述報價只供參考用