11/11/2026 07:58

【外圍經濟】美國10月CPI按月升0.4%，核心通脹高於預期

《經濟通通訊社11日專訊》美國通脹壓力持續。美國勞工統計局(BLS)公布，10月消費物價指數(CPI)按月上升0.4%，高於市場預期的0.3%，但較9月的0.6%升幅放緩。



扣除食品及能源價格的核心CPI按月上升0.3%，同樣高於市場預期的0.2%，並與9月升幅持平，反映核心通脹仍具一定黏性。



細項方面，食品價格按月上升0.5%，能源價格升0.7%，其中汽油價格上漲1%；住房成本亦升0.3%，佔整體CPI月度升幅逾三成。二手汽車及貨車價格則下跌1.2%。



值得留意的是，受2025年聯邦政府停擺影響，BLS未能收集當年10月的CPI數據，故今次無法公布整體及核心CPI按年變幅。



通脹數據高於預期，或增加聯儲局進一步收緊貨幣政策的壓力。市場目前關注12月議息會議的利率走向。(yc)