11/11/2026 08:46

【俄烏開戰】美俄烏三方會談首天歷時4小時，美烏均稱富有成效

《經濟通通訊社11日專訊》新一輪美俄烏三方會談周二（10日）在阿布達比舉行，是俄烏雙方自今年2月以來首次直接談判，預計為期兩天。首天會談持續近4小時，美國國務卿魯比奧稱會談富有成效。烏克蘭總統澤連斯基亦稱談判「具建設性且富有實質內容」。會談將在周三（11日）繼續。



魯比奧在巴黎出席七國集團會議後對記者表示，阿布達比的會談非常有成效，「真正重要是，歐洲人也參與其中。」他又稱，美國總統特朗普與歐洲在結束俄烏戰爭方面目標一致，同樣希望戰爭結束，永遠不再發生。



澤連斯基表示：「我們討論了採取人道主義措施的必要性及潛在安排，並將釋放俘虜作為優先事項。」他稱，會上還討論了向烏克蘭提供安全保障的細節。（yc）