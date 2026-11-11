11/11/2026 08:57

【ＡＩ泡沫】市場關注黃仁勳接班安排，蘇姿丰、Arm哈斯成熱門人選

《經濟通通訊社11日專訊》英偉達(US.NVDA)行政總裁黃仁勳捲入婚外情及涉嫌遭外國情報機構接觸的風波，市場開始關注其接班安排。《The Information》引述分析指，獵頭公司或已開始在半導體業界物色潛在人選，包括AMD(US.AMD)行政總裁蘇姿丰及Arm(US.ARM)行政總裁哈斯。



報道指，蘇姿丰帶領AMD業務大幅增長，但兩家公司存在競爭關係，加上她與黃仁勳有親屬關係，或增加過檔難度。曾在英偉達任職7年的哈斯則被視為另一合適人選。



英偉達目前未有明確接班人，財務總監克雷斯或可暫代CEO，副總裁Ian Buck亦獲市場關注。黃仁勳據報有約60名高層直接向其匯報，凸顯公司對其個人領導的依賴。



英偉達董事會已於11月8日宣布展開獨立調查，並表示對黃仁勳及管理團隊有信心，公司稱他將繼續領導業務。惟最新亦有股東就事件入稟，管理層變動及企業管治風險料繼續成為市場焦點。(yc)