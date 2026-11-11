11/11/2026 16:20

【外圍經濟】高盛調整利率預測，料今年12月及明年3月各加息25個基點

《經濟通通訊社11日專訊》高盛周三上調對聯儲局利率路徑的預測，預計聯儲局在今年12月加息25個基點後，將在明年3月進一步加息25個基點。此前該行預計本輪加息周期將在今年12月結束。



高盛同時將首次減息時間預測從2027年9月延後至12月，並預計2028年3月、6月及9月將持續減息。



高盛此次調整主要受美國通脹持續超出預期影響。該行預計，美國通脹將在今年底前有所緩解，但隨著新年初季節性價格上漲壓力顯現，疊加企業成本持續高企，通脹可能重新走強。高盛認為，下次加息更可能發生在2027年3月，而非1月。



高盛首席美國經濟學家梅里克爾(David Mericle)表示，到明年1月甚至3月，聯儲局可能已基本擺脫能源價格衝擊的影響，但近期通脹數據連連超出預期，料將促使多數聯儲局官員在12月公布的利率點陣圖中釋放還需第三次加息的訊號。(yc)