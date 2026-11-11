11/11/2026 16:14

許正宇：金管局正積極落實透過外滙基金適度增持黃金

《經濟通通訊社11日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇書面回覆議員提問時指，《施政報告》提出金管局正研究外滙基金適度增持黃金和參與香港現貨及期貨市場，並將現有黃金庫存逐步轉移至港金結算公司指定倉庫；金管局正積極落實透過外滙基金適度增持黃金，以及參與香港現貨及期貨市場。



許正宇指，為推動與貴金屬相關的投資活動，政府已向立法會提交修訂條例草案，以優化基金和單一家族辦公室優惠稅制，當中包括擴大合資格投資的涵蓋範圍以包括貴金屬。政府預期可於今年內恢復條例草案的二讀辯論。如條例草案獲立法會通過，相關修訂將適用於2025/26及其後的課稅年度。



另外，就「新資本投資者入境計劃」而言，政府已於2024年及2025年先後優化「新計劃」的獲許投資資產範圍，包括放寬房地產投資要求及申請安排。政府會持續檢視「新計劃」的運作情況包括獲許投資資產安排，並適時評估其成效。(hp)