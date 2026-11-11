11/11/2026 10:04

【ＡＩ】MINIMAX(00100)發布MiniMax H3-Image並開放權重

《經濟通通訊社11日專訊》MINIMAX(00100)發布MiniMax H3-Image並開放權重。這是一款衍生自H3的圖像生成模型，其具備文本生成圖像、圖像參考和圖像編輯能力。它能夠在10秒內生成一張4096 x 4096像素、約16 MP(4K)的高分辨率圖像，同時呈現豐富、真實的細節，並具備優秀的指令遵循和多參考圖理解能力。



在H3預訓練賦予的廣泛圖像能力基礎上，H3-Image進一步強化整個後訓練鏈路，在數據、強化學習、步數壓縮、PE、部署優化等方面做了許多紮實的工作，這些工作的組合使得MiniMax H3-image同時具備速度、畫面質量、指令遵循三個方面的競爭力。



除了開放模型權重，公司還通過MiniMax開放平台、MiniMax Code和MiniMax海螺，提供穩定、高質量的H3-Image圖像生成服務。在生成速度上，H3-Image標準模式的速度是市面上主流工具的1.5至2倍，Highspeed模式則可達到3至4倍，顯著提升創作效率。與此同時，H3-Image的價格僅為同檔位主流工具的50%至70%，讓高質量圖像生成更具性價比。(bi)