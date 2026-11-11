11/11/2026 17:48

【ＡＩ】百度發布最新基礎模型文心5.5 Flash Preview

《經濟通通訊社11日專訊》百度(09888)最新基礎模型文心5.5 Flash Preview正式發布。文心5.5 Flash Preview總參數量達2800億，每個Token激活140億參數，支持最長100萬Token的上下文，在編程、3D建模、知識工作、內容創作等方面表現突出。目前在Terminal-Bench、AutomationBench等多項基準測試中，文心5.5 Flash Preview 取得了具有競爭力的得分，並保持極致的解碼速度。



在底層技術上，文心5.5 Flash Preview通過全新的混合稀疏注意力架構、多路由器MoE、ECHO多Token預測等多項技術創新，提升模型能力的同時降低計算和顯存開銷，支持百萬Token長上下文，實現每秒超過200 tokens的生成速度。



目前，文心5.5Flash Preview已上線百度智能雲千帆平台，開發者可通過API調用模型。API定價為每百萬Token輸入忙時2元（人民幣．下同）、閒時1元，輸出忙時8元、閒時4元，限時五折，在同參數規模模型中具備較強價格競爭力。此外，模型權重將於11月25日正式面向全球開源社區發布。(bi)