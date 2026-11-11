11/11/2026 12:00

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▷ 香港勞動力發展、效率、科技基建分列全球第2、5、10位

▷ 政府推動國際創科中心，沙嶺數據園區2032年運作，算力增36倍

《經濟通通訊社11日專訊》國際管理發展學院今日發布《2026年世界數碼及人工智能排名》。其中，香港在70個經濟體中排名全球第11位，在亞洲則排名第4位。在考慮排名的5個因素中，香港在「勞動力發展」排第二位；「效率」排第五位；「科技與基礎設施」排第十位。政府發言人表示，有關排名肯定香港在數碼和人工智能發展方面是全球最具競爭力的經濟體之一。發言人指，特區政府正循《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026－2030年）》提出的方向，全力推動香港發展成為國際創科中心。當中，香港將優化創科發展體制，加速對接國家重點科技戰略，並構建「三大創科園區、五大研發機構」新格局，尤其是河套深港科技創新合作區香港園區會與新田科技城形成上中下游協同發展，共同構建涵蓋研發、轉化、中試、量產的完整產業生態圈。另外，香港亦會因地制宜推進新型工業化，構建具香港特色的新型工業化產業發展體系，並全面推動「人工智能+(AI+)」行動、提升算力基建，以及加快中小企業應用AI。發言人補充，在上游科研方面，政府會鞏固提升InnoHK創新香港研發平台和全國重點實驗室的「雙基地」優勢，並持續推進香港微電子研發院、香港人工智能研發院及生命健康研發院的建設，進一步完善香港公營研究體系布局。在產業發展方面，我們透過籌建首個在港國家製造業創新中心，加速發展國家戰略性新興產業，其中沙嶺數據園區已動工，預計於2032年或之前全面投入運作，屆時將提供每秒18萬千萬億次浮點運算次數的算力，相當於現時本港算力的36倍。同時，政府亦已推出人工智能資助計劃，支援業界使用高效能算力進行前沿研究，並正優化數碼轉型支援先導計劃，以配對形式資助更多中小企業應用AI及網絡安全解決方案。目前「智方便」已實現政府服務「一網通辦」，每日使用人次超過22萬，並接達超過1400項政府和公私營機構網上服務及政府電子表格。(tc)