11/11/2026 18:13
【定期存款】華僑銀行推新優惠1個月港元定存最高5.5厘，信銀國際一年期加至3.4厘
《經濟通通訊社11日專訊》本地銀行推出港元定存優惠，以搶佔更多港元資金，當中，華僑銀行推出「理財尊享定期存款優惠」，1個月港元定存最高5.5厘，客戶於推廣期內，完成合資格投資交易及/或成功申請合資格人壽保險保單，以新資金開立定期存款，即可享定期優惠利率，優惠期至今年12月31日。
中信銀行(國際)12個月港元定存上調至3.4厘，適用於CITIfirst客戶以新資金，透過電子渠道辦理，起存額僅1萬元，另外提供2個月2.55厘及4個月3.11厘優惠。
另外，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存，下調至2.9厘、3.1厘及3.1厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
中信銀行(國際)12個月港元定存上調至3.4厘，適用於CITIfirst客戶以新資金，透過電子渠道辦理，起存額僅1萬元，另外提供2個月2.55厘及4個月3.11厘優惠。
另外，中銀香港3個月、6個月及12個月港元定存，下調至2.9厘、3.1厘及3.1厘，起存額為100萬元，適用於特選客戶經分行以新舊資金辦理。(bi)
表列各大銀行定存息率：https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php