11/11/2026 16:01

10月道富機構投資者風險偏好指標小幅降至-0.09，連續第二個月回落

《經濟通通訊社11日專訊》10月道富機構投資者風險偏好指標小幅降至-0.09，連續第二個月回落。機構投資者持續降低外匯及商品市場的風險敞口，但對股票及債券仍維持相對正面的看法。



本月的股票配置比例同樣有所下降，但僅下跌10個基點，至56.5%，仍遠高於長期平均水平。與9月類似，隨著投資者降低股票敞口，資金主要流向固定收益資產而非現金，但本月調整幅度已明顯收窄。投資者對現金的配置意願有限，同時股票持倉仍處於高位，表明近期變化更多是不同資產類別之間有序的配置調整，而非全面轉向避險。



道富市場股票研究主管Marija Veitmane表示，機構投資者已經積累了大量股票持倉，尤其集中在IT權重較高的地區和板塊，此前強勁的盈利表現為這些持倉提供了支撐。但隨著大型科技公司的業績未能達到投資者預期，相應的持倉開始受到更嚴格的審視。尤其值得注意的是，我們看到投資者減持半導體板塊。部分資金轉向其他股票板塊，包括消費、醫療保健和能源板塊，以及收益率較高的債券。



Marija Veitmane提及，不過需要強調的是，投資者僅小幅降低了此前已處於高位的股票配置，特別是科技股持倉，整體倉位仍然偏高。具有韌性的盈利增長，加之債券收益率從近期高位回落，或為投資者繼續維持風險敞口提供了一定支撐，而非推動其進一步大幅調整配置。(bn)