11/11/2026 09:49

《真知灼見－溫灼培》市場估聯儲局加息至明年6月

《真知灼見》美國10月消費者物價指數(CPI)按月上升0.4%，升幅雖較9月的0.6%放緩，但仍處於偏高水平；扣除食品及能源價格的核心CPI按月亦上升0.3%，並是連續第三個月維持相同升幅。由於去年10月美國政府停擺，在缺乏可供比較的數據下，美國勞工部周二晚（10日）沒有公布10月CPI年通脹率。不過，據路透社引述市場分析指，市場普遍預期美國10月年通脹率介乎3.9%至4.0%間，若市場估計正確，美國10月CPI年通脹率將高於9月的3.7%。市場亦估計，核心CPI年通脹率為2.8%，高於9月的2.6%。若數據符合估計，意味美國通脹進一步偏離聯儲局設定的2%目標。



根據已公布的10月CPI數據推算，市場目前估計，聯儲局制定貨幣政策時最重視的美國10月核心PCE年通脹率為3.3%，高於9月的3.1%。不過，最終數字仍有待本周五（13日）公布的10月生產者物價指數(PPI)出爐後，才能進一步推算。



*聯儲局委員相繼支持12月加息*



談到美元利率前景，在美國CPI數據公布前，聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)昨晚表示，他將在12月議息會議上支持加息25個基點；若核心通脹按月升幅達0.3%或以上，他甚至會支持加息50個基點。此外，達拉斯聯儲行總裁洛根(Lorie Logan)也表示，有必要加快加息步伐。這些言論，進一步推高市場對聯儲局12月加息的預期。



*市場料聯儲局尚要加息三次才見頂*



根據利率期貨價格變化顯示，市場目前預期聯儲局在12月10日議息會議上加息的機率達100%；明年3月再加息的機率同樣為100%，至6月加息的機率亦達100%。換言之，市場目前估計本輪加息周期尚有三次加息機會才見頂。這與一周前市場估計本輪加息周期僅餘一次加息，明顯有別。不過，市場對利率走勢的預期經常變動，假如真的如美國總統特朗普所指，他未必會對伊朗採取軍事行動，油價一旦回落，市場對息率預期或會再次改變。就今早於亞洲市場所見，紐約期油基本上已跌返86.52美元水平，較10月處於104美元水平已回落不少。



受惠於市場對聯儲局熾熱加息的預期，昨晚美元明顯得到支持，美匯指數重上102之上，歐元、日圓及英鎊全面下跌。美股三大指數亦有所回落，具指標性的美國10年期債息則重上5%水平。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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