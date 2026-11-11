11/11/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價貶24點子報6.7191，創近三周低
《經濟通通訊社11日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7191，較上個交易日跌24點子，創10月22日以來近三周新低，上個交易日報6.7167。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7191
|+24.00
|1歐元/人民幣
|7.4852
|-219.00
|100日圓/人民幣
|4.2279
|-76.00
|1港元/人民幣
|0.8564
|+0.10
|1英鎊/人民幣
|8.9500
|-392.00
|1澳元/人民幣
|4.6054
|-223.00
|1紐元/人民幣
|3.7582
|-60.00
|1新加坡/人民幣
|5.2315
|-27.00
|1瑞郎/人民幣
|8.1285
|-365.00
|1加元/人民幣
|4.7226
|-127.00
|1人民幣/林吉特
|0.6052
|-5.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4162
|+539.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4650
|+181.00
|1人民幣/韓元
|200.4200
|-65.00