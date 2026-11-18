11/11/2026 09:17

【聚焦ＡＰＥＣ】日媒：中日領導人APEC場邊會談相關協調不順

《經濟通通訊社11日專訊》據日本共同社引述多名消息人士報道，日本正爭取在本月18日至19日於深圳舉行的亞太經合組織(APEC)領導人會議期間，安排首相高市早苗與中國國家主席習近平舉行正式會談，但相關協調進展不順。報道稱，中方強烈批評高市去年11月的涉台國會答辯，不改拒絕對話的姿態。



報道引述中方消息人士指出，在主要與會國家中，日本將成為唯一一個不與習近平會談的國家。在習近平將盛情接待美俄等國首腦的情況下，高市可能會受到冷遇。



報道並稱，日本政府將爭取實現與習近平的會談直到最後一刻。不過，有分析認為，尋求高市與習近平在APEC會場握手或短暫接觸，可能是更現實的做法。



據悉，習近平將在深圳與美國總統特朗普舉行今年第三次中美首腦會談，還計劃分別會見各國首腦。特朗普表示，預計將與習近平和俄羅斯總統普京舉行首次中美俄首腦會談。



報道指出，截至本月7日，高市發表相關涉台答辯已滿一年，但中日關係持續惡化。高市6日向媒體表示，將推進與中國對話，「構建穩定的關係」。中國外交部發言人郭嘉昆同日在例行記者會上，就高市的相關答辯強調，必須「儘快糾正錯誤言行」，並要求日方在歷史認識問題上採取「正確態度」。(wn)